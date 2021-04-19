В Самаре дачу со слонами закроют на ремонт в июне

В этом году отмечается 150-летний юбилей Константина Головкина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре уже этим летом начнут реставрировать знаменитую дачу со слонами купца Константина Головкина. Об этом стало известно в международный день памятников и исторических мест, 18 апреля.

- Региональное отделение ВООПИиК провели экскурсию на даче Головкина, посвящённую 150-летнему юбилею Константина Павловича. Дача Головкина готовится к реставрации, - рассказала председатель Самарского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Нина Казачкова.

Экскурсию по даче со слонами провели члены ВООПИиК Армен Арутюнов и Екатерина Рогова. Как сообщили КП-Самара, дачу закроют на реставрацию уже в июне.

Напомним, на ремонт исторического здания было выделено 70 миллионов рублей, которые удалось привлечь депутату госдумы Александру Хинштейну. Именно он стал инициатором реставрации знаменитой дачи Головкина.