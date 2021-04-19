Стало известно, кого следователи обнаружили у озере на ул.Солнечной в Самаре

19 апреля дно озера обследовали сотрудники Поисково-спасательной службы Самарской области Фото: Александра БУДАЕВА

Самарец Алексей Болдиков пропал почти полгода назад – в октябре 2020-го. Напомним, 25 октября мужчина ходил к другу, около 6 часов вечера вышел от него и вроде бы пошел домой. С тех пор о его судьбе ничего не было известно.

Родные мужчины обратились к волонтерам, следователям и даже передачу «Жди меня». Они до последнего надеялись, что он жив. Может быть, болен, потерял память, но жив.

К сожалению, в выходные стало известно, что Алексей погиб. Его тело извлекли из озера на ул.Солнечной в Самаре – недалеко от того дома, куда он ходил к другу в гости. Ранее самарские следователи возбудили уголовное дело по факту его пропажи. По их просьбе водолазы дважды обследовали дно озера – в феврале и апреле 2021 года – но безрезультатно.

18 апреля очевидцы поделились в соцсетях ужасающим снимком – в озере всплыло тело мужчины. На место сразу же выехали представители правоохранительных органов. Собственные источники «КП-Самара» подтвердили, что тело Алексея Болдикова обнаружено. Официальные представители регионального Следственного комитета ситуацию пока не комментируют.

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