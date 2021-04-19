В Самаре до 1 мая должны устранить дефекты на дорогах, которые находятся на гарантии

В Самаре сразу на нескольких дорогах делают ремонт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре до 1 мая планируется устранить все дефекты на дорогах в городе, которые находятся на гарантии. Об этом говорится в сообщении городской думы.

До этой даты по гарантийным дорогам подрядчикам предъявят претензии. После 1 мая депутаты гордумы вместе с районными народными избранниками проверят уже отремонтированные дороги.

Дороги в Самаре регулярно критикуют жители города. В этом году на многих улицах начали делать ремонт. Ранее сообщалось, что ямочный ремонт начнут на Ракитовском шоссе. Также начались работы на Московском шоссе, крупную развязку строят на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии.