Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 апреля 2021 16:23

В Самаре до 1 мая должны устранить дефекты на дорогах, которые находятся на гарантии

Жители города регулярно критикуют состояние дорог в городе
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
В Самаре сразу на нескольких дорогах делают ремонт

В Самаре сразу на нескольких дорогах делают ремонт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре до 1 мая планируется устранить все дефекты на дорогах в городе, которые находятся на гарантии. Об этом говорится в сообщении городской думы.

До этой даты по гарантийным дорогам подрядчикам предъявят претензии. После 1 мая депутаты гордумы вместе с районными народными избранниками проверят уже отремонтированные дороги.

Дороги в Самаре регулярно критикуют жители города. В этом году на многих улицах начали делать ремонт. Ранее сообщалось, что ямочный ремонт начнут на Ракитовском шоссе. Также начались работы на Московском шоссе, крупную развязку строят на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии.