В Самаре и Тольятти прививки от коронавируса делают круглосуточно

В Самарской области работают два круглосуточных прививочных кабинета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области открылись круглосуточные прививочные кабинеты на базе самарской городской больницы №4 на Мичурина, 125 и на базе ставропольской районной больницы на Автозаводском шоссе, 5. Круглосуточные кабинеты были открыты для удобства местных жителей, которые в силу обстоятельств не могут посещать медучреждения в дневное время.

- Сделать прививку может любой желающий от 18 лет, с собой необходимо иметь паспорт. Предварительная запись не нужна, вакцинация в круглосуточных кабинетах проводится в порядке живой очереди, - сообщили в правительстве Самарской области.

В настоящее время в Самарской области работают 166 прививочных кабинетов, из них 19 мобильных ФАПов. Напомним, недавно в Самаре начали проводить вакцинацию около крупных торговых центров.