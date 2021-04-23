В Самаре расследуют массовую гибель рыбы на озере Рулевое в Куйбышевском районе

Ужасная картина на озере в Куйбышевском районе Фото: Приволжское УГМС

Жители Куйбышевского района Самары пришли в ужас, когда увидели, что озере Рулевое массово погибла рыба. Специалисты Приволжского УГМС произвели отбор воды из водоема и выяснили, что один из показателей превышен.

- Выполнен анализ на содержание 7 показателей: растворенного кислорода, азота нитритного, азота аммонийного, нефтепродуктов, сероводорода и сульфидов, химическое потребление кислорода (ХПК), водородный показатель (рН), - сообщили специалисты.

По результатам исследования, содержание растворенного кислорода в пределах нормы, а вот содержание азота аммонийного было выше нормы и составило 2,1 ПДК. Кроме того специалисты отметили превышение химического потребления кислорода – 3,2 ПДК в пробах воды.

В Приволжском УГМС не уточняют, могло ли это способствовать вымиранию рыбы.

К сожалению, это не единственный случай в самарской области. Ранее журналисты КП-Самара попытались разобраться в ситуации массового вымирания рыбы на водоемах. В отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Самарской области рассказали, что это естественный процесс и следствие природных факторов. Однако местные жители убеждены, что гибнет водная живность из-за химических сбросов в водоемы.

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