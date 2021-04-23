В Самаре территорию около Фабрики-кухни благоустроят к 1 сентября 2021 года

Работы на объекте идут полным ходам и продляться всё лето Фото: Елена Лапушкина/Инстаграм

Глава Самары Елена Лапушкина на своей станице в социальных сетях поделилась фотографиями с территории Фабрики-кухни, которую уже начали благоустраивать. В самом здании, где откроется филиал Третьяковской галереи, уже идут ремонтные работы.

- На этой неделе приступили к благоустройству территории. Объём работ масштабный, только территория сквера занимает 7 тысяч квадратных метров, в скором времени начнётся ремонт и прилегающих к скверу объектов улично-дорожной сети, - рассказала Елена Лапушкина.

По словам главы города, работы очень много, поэтому благоустройство пространства будет длиться всё лето, а завершить планируется к 1 сентября 2021 года.

Напомним, после благоустройства на территории будущего филиала «Третьякови» появится прогулочная зона с фонтаном, сухим ручьем и двумя деревянными мостами. Кроме того, на территории обустроят парковку для посетителей, и преобразится сквер Памяти Борцов Революции.