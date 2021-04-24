Волга превратилась в море: Жигулевская ГЭС начала сброс воды [фото, видео]

Вода, ветер и волны - неужели это Волга? Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарской области Жигулевская ГЭС начала сброс паводковых вод, после чего река Волга, по словам очевидцев, стала похожа на море: много воды, волны – стихия завораживает. Наши корреспонденты засняли фотографии и видео, как сейчас выглядит Волга в районе ГЭС.

В Самаре вода уже затопила часть площадки возле Речного вокзала. Фотографии затопленного нижнего яруса широко разошлись по соцсетям. И это только начало.

Как сообщает Жигулевская ГЭС, водосливная плотина открыта с 20 апреля. Сначала воду стали пропускать через три шлюза, постепенно число открытых шлюзов и, как следствие - пропуск воды постепенно увеличиваются. Пик ожидается на конец апреля, на это же время в регионе придется и пик паводка.

Пик паводка, как и пик сброса воды придется на конец апреля - начало мая Фото: Наталья АРТЯКОВА

А с 3 мая слив воды начнут постепенно снижать , процесс продлится до 10 мая. Как ранее рассказывали специалисты, паводок в этом году ожидается в пределах нормы.

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