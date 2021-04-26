Управляющему ресторану «Фарфор» в Самаре, где отравились посетители, ограничили свободу

Суд в Самаре вынес приговор управляющему рестораном, где посетители отравились суши Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре управляющему ресторану «Фарфор», котором суши отравились 74 человека, вынесли приговор, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

В августе 2019 года посетители сети ресторанов восточной кухни получили отравления. Все они ели ролы, которые заказали в ресторане «Фарфор». По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили уголовное дело.

Виновным признали управляющего рестораном. Как установили в суде, он допустил, что клиентам продали блюда, которые приготовили с нарушением санитарно-эпидемиологических правил.

В результате суд принял решение на год ограничить свободу управляющему.

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