В ресторан в Самаре, где суши отравились 63 человека, поставляли под видом свинины курицу
Представители сети ресторанов «Фарфор», где в Самаре отравились суши 63 человека, рассказали, что под видом свинины им поставляли курицу.
- Курица, которая была сдана на анализы, по документам от поставщика является свининой… То есть поставщик проводит данные поставки, как поставки свинины, а не курицы холодного копчения. Мы были удивлены этому факту, т.к. в бумажных накладных все указано верно, - рассказали в «Фарфоре».
Для чего поставщик проворачивал такую схему, неизвестно. Информацию передали в Россельхознадзор, Роспотребнадзор и в Следственный комитет.
Кроме того, представители сети ресторанов проверили кухни в Тольятти и Новокуйбышевске.
- В Тольятти все нормально, а вот в Новокуйбышевске при внедрении мер безопасности готового продукта, все повара поднялись и ушли, сказав, что они не будут заниматься лишней писаниной. Что ж, нам не по пути, - отметили в «Фарфоре».
Напомним, правоохранители продолжают искать виновных в массовом отравлении людей в Самаре. Сейчас возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU