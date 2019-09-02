2019-09-02T17:23:59+03:00
Общество

В ресторан в Самаре, где суши отравились 63 человека, поставляли под видом свинины курицу

Представители сети «Фарфор» отчитались о проделанной работе
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кроме того, представители сети ресторанов проверили кухни в Тольятти и Новокуйбышевске.Кроме того, представители сети ресторанов проверили кухни в Тольятти и Новокуйбышевске.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Представители сети ресторанов «Фарфор», где в Самаре отравились суши 63 человека, рассказали, что под видом свинины им поставляли курицу.

- Курица, которая была сдана на анализы, по документам от поставщика является свининой… То есть поставщик проводит данные поставки, как поставки свинины, а не курицы холодного копчения. Мы были удивлены этому факту, т.к. в бумажных накладных все указано верно, - рассказали в «Фарфоре».

Для чего поставщик проворачивал такую схему, неизвестно. Информацию передали в Россельхознадзор, Роспотребнадзор и в Следственный комитет.

Кроме того, представители сети ресторанов проверили кухни в Тольятти и Новокуйбышевске.

- В Тольятти все нормально, а вот в Новокуйбышевске при внедрении мер безопасности готового продукта, все повара поднялись и ушли, сказав, что они не будут заниматься лишней писаниной. Что ж, нам не по пути, - отметили в «Фарфоре».

Напомним, правоохранители продолжают искать виновных в массовом отравлении людей в Самаре. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Почти 50 самарцев жестко отравились роллами и суши: кто заплатит за их здоровье

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре объявленная рестораном «Фарфор» компенсация породила новых «отравившихся» суши

В заведение звонят мошенники и требуют возместить им причиненный ущерб (подробности)

Минздрав: суши в Самаре отравились 48 человек

30 человек оказались в больнице (подробности)

Беременная женщина в тяжелом состоянии: в Самаре массовое отравление суши

По неофициальным данным, пострадали больше 30 человек (подробности)

Число отравившихся роллами «Фарфор» выросло до 63 человек

Уголовное дело все-таки возбудили (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Крылья Советов» подписали защитника «Бенфики» на три года
В Самаре на улице Мира уложат «полицейских» и поставят светофоры для пешеходов
Медики не смогли спасти жизнь мальчика, на которого упала ветка дерева в Богатовском районе
Современное оборудование, 6 спортзалов, 210 учителей: в поселке Придорожный открылся 2-ой корпус образовательного центра «Южный Город»
Верховный суд РФ признал незаконным увольнение 6 самарских полицейских, пожаловавшихся на начальника-коррупционера
В Самаре завели уголовное дело после столкновения катера и лодки, в котором погибла молодая певица
«Комсомолка» приглашает самарцев вместе отметить День города на набережной
ДК на проспекте Кирова в Самаре закрыли до 2021 года
СК возбудил уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика от падения плиты с ДК в Самаре
Самарцам объяснили, почему огородили обновленный бульвар Металлургов
«АКОМ» принял участие в «MIMS Automechanika-2019»
Стала известна судьба таинственно пропавшей в Сызрани 13-летней Кати Хохловой
В Самаре планируют изменить себестоимость перевозки пассажиров в метро
Одевайтесь теплее: в Самарскую область вновь нагрянут заморозки
Долг по налогам не дал жителю Самарской области отдохнуть на заграничном курорте