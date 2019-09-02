В ресторан в Самаре, где суши отравились 63 человека, поставляли под видом свинины курицу

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-02T17:23:59+03:00

Кроме того, представители сети ресторанов проверили кухни в Тольятти и Новокуйбышевске. Фото: Архив "КП"

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Представители сети ресторанов «Фарфор», где в Самаре отравились суши 63 человека, рассказали, что под видом свинины им поставляли курицу.

- Курица, которая была сдана на анализы, по документам от поставщика является свининой… То есть поставщик проводит данные поставки, как поставки свинины, а не курицы холодного копчения. Мы были удивлены этому факту, т.к. в бумажных накладных все указано верно, - рассказали в «Фарфоре».

Для чего поставщик проворачивал такую схему, неизвестно. Информацию передали в Россельхознадзор, Роспотребнадзор и в Следственный комитет.

Кроме того, представители сети ресторанов проверили кухни в Тольятти и Новокуйбышевске.

- В Тольятти все нормально, а вот в Новокуйбышевске при внедрении мер безопасности готового продукта, все повара поднялись и ушли, сказав, что они не будут заниматься лишней писаниной. Что ж, нам не по пути, - отметили в «Фарфоре».

Напомним, правоохранители продолжают искать виновных в массовом отравлении людей в Самаре. Сейчас возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU