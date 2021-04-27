В Самаре прошла тренировка Парада Победы с участием техники

Военнослужащие отработали ответ на приветствие командующего и принимающего парада. Фото - пресс-служба ЦВО

В Самаре на аэродроме Кряж прошла тренировка Парада Победы 2021 года с участием техники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).

Тренировка проходила с участием техники. Военнослужащие отработали синхронность и слаженность действий в парадном строю, а также отрепетировали ответ на приветствие командующего и принимающего парада.

В тренировке участвовала такая техника как пикап УАЗ Патриот, бронетранспортеры БТР-82А, зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", а также реактивные системы "Ураган" и "Град".

Ранее сообщалось, что репетиции Парада Победы в Самаре на площади Куйбышева пройдут без зрителей.

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