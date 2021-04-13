На генеральной репетиции можно увидеть абсолютно все, что будет на Параде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Знать расписание репетиций Парада Победы в Самаре 9 мая 2021 года важно по двум причинам. Во-первых, из-за них могут оказаться перекрыты для движения транспорта улицы в районе площади Куйбышева. Во-вторых, для многих это единственная возможность увидеть хотя бы часть Парада в реальности, а не в онлайн-трансляции. Подготовка к празднованию 76-летия Победы началась еще в марте. Но, видимо чтобы не собирать лишних зрителей, муниципальные информационные ресурсы предпочитают не афишировать репетиции слишком уж заранее. Тем не менее, можно предположить, когда они пройдут, исходя из графика подготовки Парада в прошлые годы.

В 2018-м две репетиции Парада прошли в первые майские праздники, 2 и 4 мая, и начинались в 20:00. Аналогичные дни были заняты и на следующий год. А вот генеральные прогоны в 2018-м и 19-м состоялись в разные даты. Если в одном случае под него отвели утро рабочего дня, 7 мая, то в другом главную репетицию поставили на субботу, 5 мая. Напомним, что 20-й год нельзя принимать в расчет, поскольку Парад был перенесен на 24 июня.

Можно предположить, что в 2021-м году первые прогоны Парада состоятся 2 и 4 мая (воскресенье и вторник). Устраивать генеральную репетицию в субботу, накануне праздника, едва ли станут, а значит под нее будут отведен один из трех будних дней с 4 по 7 мая.

Как правило, на репетиции перекрывают значительные участки улицы Молодогвардейской, а также ближайшие к площади Куйбышева кварталы Вилоновской и Красноармейской. Это следует учитывать при планировании перемещений по городу в начале мая.

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