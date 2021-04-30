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Экономика30 апреля 2021 13:11

Завод в Тольятти, где производили Chevrolet Niva, законсервируют

Сборку "Нивы" перенесут на основную линию "АвтоВАЗа"
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Завод, где производили автомобили Chevrolet Niva, законсервируют

Завод, где производили автомобили Chevrolet Niva, законсервируют

Завод, где производили Chevrolet Niva в Тольятти, законсервируют. Об этом говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

В 2001 году было создано совместное предприятие (СП) "АвтоВАЗа" и американской компании General Motors, на котором производили внедорожник Chevrolet Niva. В 2019 году "АвтоВАЗ" выкупил завод, переименовав его в Lada Запад Тольятти.

На заводе продолжали выпускать модель Chevy Niva, которую модернизировали и назвали Niva Travel. Однако в дальнейшем было объявлено, что ее производство переносится на основную площадку тольяттинского предприятия.

Как в дальнейшем планируется использовать завод Lada Запад Тольятти не сообщается.

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