В Самаре начали ремонтировать Южное шоссе

На Южном шоссе дорогу ремонтируют ночью. Фото - городская администрация

В Самаре начали ремонт дороги на Южном шоссе, об этом сообщили в городской администрации.

В последнее время эта дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, от Южного моста практически до торгового центра «Амбар» образовалась колея. На этом участке также действует ограничение скорости в 40 км/ч, все это значительно тормозит движение.

Как сообщают в администрации, предстоит отремонтировать дорогу протяженность 5 км. Рабочим потребуется около месяца на фрезерование и еще столько же – на укладку покрытия.

Также неподалеку ремонтируют дорогу на кольце на пересечении с Уральским шоссе, где с наступлением весны сильно испортилось покрытие.

Ранее в Самаре начался долгожданный ремонт Ракитовского шоссе. Также в городе делают дорогу на Московском шоссе и строят крупную развязку около "Современника".