Вечером в пятницу на дорогах Самары зарегистрированы девятибалльные пробки

Судя по "Яндекс.Картам" на дорогах серьезные затруднения Фото: Яндекс. Карты

30 апреля на дорогах Самары начались затруднения в 9 баллов из 10 возможных. Виной тому стали множественные ДТП. Судя по "Яндекс.Картам", в течение нескольких часов набиралась пробка на Южном шоссе от ТЦ "Амбар" из-за аварии на съезде с Южного моста на Заводское шоссе.

ДТП было также замечено на пересечении Ново-Садовой и Северо-Восточной магистрали, из-за чего обе этих дороги окрасились в тёмно-красный цвет.

Самая крупная пробка в городе наблюдалась на проспекте Кирова – он стоял почти целиком, на протяжении 7 километров. Преодолеть участок от Береговой до Московского шоссе можно было не быстрее, чем за час.

Конечно, приближающиеся длинные майские выходные тоже внесли свой вклад в вечерние пробки – выезд из города по Волжскому шоссе и по Старому мосту также окрасились в красный и собирали автомобили в пробки.

Ранее девятибалльные пробки последний раз были на Самарских дорогах 21 апреля, тогда это было связано с неблагоприятными погодными условиями.