Появились фотографии с места обрушения стены аварийного дома на Структурной в Самаре

Дом был признан аварийным и расселен Фото: ПСО города Самары

В Самаре, в ночь на 30 апреля, обрушилась несущая стена аварийного дома на улице Структурная, 7. В результате ЧП никто не пострадал, однако соседние дома остались без газоснабжения. Сейчас на месте работают спасатели, они разбирают завалы.

Жители соседних домов остались без газа Фото: ПСО города Самары

Как сообщают в региональной прокуратуре, здание считалось аварийным, и было расселено в 2019 году. После расселения, администрация обязана была снести ветхий дом, но работы выполнены не были.

Дом был расселен в 2019 году Фото: ПСО города Самары

Напомним, в конце марта этого года в центре Самары обрушилась стена аварийного дома на улице Галактионовская, 84. Только в том доме, в момент обрушения находилось 22 человека. Дом был построен в 1909 году и должен быть расселен, но жильцы отказывались покидать свои квартиры.

Кирпичная кладка рухнула поздно ночью Фото: ПСО города Самары

Спецтехника разгребает последствия обрушения Фото: ПСО города Самары