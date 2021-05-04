В Самаре на Ново-Садовой, где строят крупную развязку, затопило дорогу

Дорогу затопило на улице Советской Армии. Фото - скриншот

В Самаре затопило проезжую часть на улице Ново-Садовой, где строят крупную развязку на пересечении с улицей Советской Армии. Видео появилось в социальных сетях.

На записях видно, что затоплен участок на перекрестке, где находится пешеходный переход через Ново-Садовую на другой стороне от "Современника". Вода по улице Советской Армии дошла до МТЛ-Арены.

Но улице Ново-Садовой в районе "Современника" в этом году начали строить крупную транспортную развязку. Вскоре там изменят схему движения и перекроют часть дорог.