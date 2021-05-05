В Самаре в доме Челышева обрушился балкон

Очевидцы опубликовали фотографии последствий ЧП Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре начал разрушаться памятник архитектуры – дом Челышева, который расположен на улице Красноармейская, 60. Местные жители опубликовали в социальных сетях фотографии с места ЧП.

- Балконы уже падают прямо на прохожих. Много людей там проходят, а если на ребенка упадет, - пишет автор фотографии.

Дом Челышева относится к памятникам культуры федерального значения. Доходный дом промышленника Михаила Челышева построен в 1899 году. Несколько лет назад там произошло обрушение крыши из-за тяжести снега. Тогда в ЧП никто не пострадал, чердак выдержал удар, поэтому потолок не обрушился. В УГООКН тогда приняли решение частично расселить дом, а после начать реконструкцию, но, к сожалению, здание по сей день находится в плачевном состоянии.