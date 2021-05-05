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Здоровье5 мая 2021 18:20

Самарцам дадут билет на игру "Крыльев Советов" за прививку от коронавируса

Сходить можно будет на прощальный матч Сергея Корниленко
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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За прививку самарцам дадут билет на футбол

За прививку самарцам дадут билет на футбол

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам подарят билет на матч "Крыльев Советов" за прививку от коронавируса.

Билет можно будет получить, если сделать прививку по двум адреса - на улице Строителей, 35, а также на проспекте Карла Маркса, 478. Прививочные пункты работают с 8 до 24 часов, чтобы вакцинироваться, нужно взять с собой паспорт.

Привившиеся получат в подарок билет на матч "Крыльев Советов", на игру с "Краснодаром-2", которая пройдет на "Солидарность Арене" 8 мая. Этот матч станет прощальным для знаменитого форварда Сергея Корниленко, теперь занимающим должность спортивного директора самарского клуба.

В турнирном плане этот матч решать уже ничего не будет, поскольку сегодня "Крылья" стали победителями ФНЛ, а до этого оформили выход в премьер-лигу.

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