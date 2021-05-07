В Самарской области подтопило 48 дачных участков и 1 мост

Сбросы на Жигулевской ГЭС продляться до 10 мая Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области с 20 апреля стартовали сбросы поводковых вод с Жигулевской ГЭС. В результате подъема уровня воды в Волге, подтопило несколько дачных участков и один низководный мост.

- По состоянию на 6 мая 2021 года, на территории Самарской области остается подтопленным низководный мост в районе Бобровки, а также 48 дачных участков на полуострове Копылово, - сообщили в региональном МЧС. 43 участка расположены в дачном массиве «Вишенка», а 5 участков в дачном массиве «Гидромеханизатор».

В настоящее время высота уровня воды составляет от 5 до 40 см. Жизнедеятельность населенных пунктов не нарушена, пострадавших не зарегистрировано.

- Эвакуация населения не требуется, жилые дома и социальные объекты не подтоплены, - сообщили в ведомстве.

С 6 по 10 мая сбросы начнут постепенно уменьшать, до этого объем составлял 25 тысяч кубометров в секунду.