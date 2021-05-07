Вход в музее Алабина в Самаре расчистят от киосков

Музей хотят осовременить

Территорию на входе в музее Алабина в Самаре планируют расчистить от киосков. Музейное пространство на первом этаже хотят осовременить и сделать точкой притяжения для посетителей не только во время проведения выставок. Об этом ранее в интервью на радио «КП-Самара» рассказывал новый директор музея Андрей Кочетков.

Сейчас на входе в музее располагаются различные киоски, торгующие, в том числе, сувенирной продукцией. Планируется, с одной стороны, сохранить коммерческую составляющую, вместе с тем, осовременив пространство. Не исключено, что там сделают кафе и образовательный центр.

При этом, сельскохозяйственные ярмарки на площадки около музея, скорее всего, оставят. По словам Кочеткова, это неотъемлемая часть жизни города. Не исключено, что будут предприняты меры, чтобы они лучше вписывались в концепцию музея.