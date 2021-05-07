В преддверии Дня Победы 2021 в Самаре прозвучит голос Левитана

Голос Левитана прозвучит в Самаре 8 мая. Фото - wikipedia
В преддверии Дня Победы в Самаре прозвучит голос выдающегося диктора Юрия Левитана. Об этом говорится в сообщении правительства Самарской области.
Горожане 8 мая, в 13:00 услышат знаменитую фразу: "Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена!"
Транслировать запись будут через городские системы центрального оповещения.
Сегодня в Самаре на площади Куйбышева прошла генеральная репетиция Парада Победы. Представляем самые интересные кадры с репетиции.
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