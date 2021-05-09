Праздничный салют в честь Дня Победы самарцы посмотрели на набережной

Небо раскрасилось яркими красками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 9 мая, самарцы посмотрели праздничный салют, который прогремел над Волгой на набережной.

Салют был на четвертой очереди набережной около "Ладьи". Небо раскрасилось разноцветными красками, на протяжении 20-ми минут самарцы наблюдали это красивое зрелище, а когда все завершилось, начали аплодировать.

Ранее в Самаре на площади Куйбышева состоялся парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны на этот раз из-за пандемии и режима самоизоляции не смогли прийти на парад, поэтому для многих устроили мини-концерты и шествия прямо во дворе домов, где они живут. А для героя-танкиста даже спел генерал.