Назван топ самых красивых мест Самарской области для отдыха

С горы Стрельной открывается прекрасный вид на Волгу и самарские просторы Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Приближается лето, а с ним и пора отпусков. Чтобы отдохнуть от работы и каждодневной суеты, необязательно ехать на зарубежные курорты, можно прокатиться по родному краю.

Центр управления регионами поделился топом самых красивых мест Самарской области. Многие из них находятся в национальном парке «Самарская Лука». Так, визитные карточки нашей губернии:

- гора Стрельная, с которой открывается захватывающая панорама на волжские просторы;

- село Ширяево с его знаменитыми пирогами с вишней;

- Голубое озеро в Сергиевском районе – излюбленное место для инстаграм-фотосессий;

- замок Гарибальди в селе Хрящевка – идеально подойдет для любителей Средневековья и рыцарской тематики;

- Молодецкий курган, высота которого составляет 242 метра;

- Рачейские Альпы – уголок настоящей тайги с каменными лабиринтами;

- Богатырская слобода – ее стоит посетить тем, кто хочет погрузиться в атмосферу Древней Руси.

К слову, также в Самарской области можно отдохнуть в здравницах. Они пользуются большой популярностью не только среди местных жителей, но и гостей из других регионов.

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