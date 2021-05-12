Появилось видео, где автомобилисты Самары выстроили из автомобилей «Казань» в память о трагедии в школе

Самарцы составили из машин слово "Казань" и импровизированную свечу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарские автомобилисты принесли свои соболезнования родным и близким погибших в трагедии в гимназии №175 в Казани. Горожане устроили автомобильный флешмоб в память о трагедии 11 мая 2021 года и составить из своих автомобилей слово «Казань».

Журналист КП-Самара пообщался с организатором и идейным вдохновителем акции и выяснил, для чего это нужно было делать.

- Идея пришла в голову практически сразу, как я увидел стихийный мемориал около гимназии в Казани. Я хотел поддержать жителей соседнего региона, ведь это очень большая трагедия для каждого из нас, - говорит Олег, организовавший автомобильный флешмоб в Самаре.

Было принято решение выстраивать автомобили на парковке ТРК «Амбар» на Южном шоссе. Чтобы многие смогли принять участие и добраться до места без пробок, сбор был назначен на 22:30.

Акция была сняла на видео с квадрокоптера.