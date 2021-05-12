В Самаре выстроили из машин надпись «Казань» в память о погибших из-за стрельбы в школе

В Самаре почтили память погибших из-за стрельбы в казанской школе

В Самаре автомобилисты устроили флешмоб в память о погибших из-за стрельбы в казанской школе. На парковке около торгового центра «Амбар» из автомобилей собрали надпись «Казань» и изобразили горящую свечу, сообщает корреспондент "КП-Самара" с места событий.

Трагедия в казанской школе №175 произошла во вторник утром, 11 мая. Известно, что 19-летний Ильназ Галявиев, который 4 года назад закончил именно эту школу, с оружием ворвался в здание и начал стрелять – сначала в охранника, затем в учителя, а после начал расстреливать учеников.

В настоящее время стрелок задержан. Как выяснилось, за несколько дней до нападения он завел Телеграм-канал, в котором заявил, что является богом, а также сообщил о своей ненависти к людям. Аналогичные заявления он делал во время допроса после задержания.

По последним данным, погибли семь детей и двое взрослых, пострадал 21 человек.

В Самаре флешмоб устроили во вторник вечером, договорившись через соцсети. «Мы здесь, чтобы почтить память детей, которые ни в чем не виноваты. Каждая жизнь ребенка – это превыше всего, самое дорогое в жизни. Нет разницы, свой ребенок или чужой», - рассказал участник акции Семен.

На парковке у торгового центра собрались разные люди, многие были знакомы друг с другом, но приезжали и те, кто просто увидел объявление в соцсетях и захотел таким образом продемонстрировать свою поддержку.

- Мы хотели поддержать Казань, а также родственников погибших, их семьи и близких. Здесь собрались неравнодушные люди, которые увидели мое сообщение в интернете. Машины выставили быстро, мы сработали как одна команда, - рассказал организатор Олег.

Изначально из машин хотели собрать надпись «Казань», и уже по ходу придумали сделать еще и свечу. Рядом с надписью поставили грузовик, и все водители автомобилей, составивших надпись, выстроились перед ним и включили фонарики на телефонах, изобразив пламя свечи.

После трагедии в Казани в школах Самарской области усилят меры безопасности.

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