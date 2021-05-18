В Самаре в одной из школ эвакуировали детей и учителей из-за сообщения о теракте

Сообщение о готовящемся теракте поступило по электронной почте
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре поступило сообщение о теракте в одной из школ. Как сообщил КП-Самара источник, знакомый с ситуацией, на адрес электронной почты департамента образования пришло сообщение от неизвестного о минировании школы №47 по адресу Димитрова, 39.
- Эвакуацию объявили по громкой связи около двух часов дня, 18 мая. Нас всех вывели через запасной вход, а после распустили по домам, - рассказала журналисту КП-Самара сотрудник образовательного учреждения.
Учителя рассказали, что выводили детей и сотрудников через запасной вход, который находится со стороны жилого дома. Поэтому увидеть, были ли у школы спецслужбы, не было возможности.
- В этот раз эвакуация проходила немного жестче, чем обычно. Было немного не по себе, - говорят школьники.
В здании также находится школа искусств «Радуга». Как сообщили сами учащиеся, все занятия в этот день там были отменены.
Напомним, после событий в Казани, когда бывший ученик устроил стрельбу в гимназии №175, по всей стране прошли ложные сообщения о готовящихся терактах в школах. В некоторых случаях в отношении "шутников" были заведены уголовные дела.
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