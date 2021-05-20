В Самаре могут ограничить скорость движения самокатов по тротуарам

Водители электросамокатов терроризируют город. Но сами так не считают

В Самаре могут ограничить скоростной режим движения самокатов по тротуарам. Такие инициативы обсуждают на комитете по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы. Правда, торопиться народные избранники не хотят, чтобы не принимать решения против людей.

- При необходимости ограничения возможно внести и на местном уровне, наших полномочий для этого достаточно. Однако прежде чем ограничивать, необходимо разобраться в вопросе, чтобы принимать законы для людей, а не против них. Самокаты оказались очень востребованы среди молодежи, многие ими с удовольствием пользуются. Но регулировать их движение действительно нужно, - рассказал член комитета Андрей Першин.

Депутаты надеются, что разобраться в ситуации будет можно и без специальных законов - просто нужно применить на практике нормы по отнесению электросамокатов к особым средствам передвижения, которые уже внесены в ПДД.

Сейчас вопрос обсудят с общественниками и уже потом примут какое-то конкретное решение.

Другие мнения об этой проблеме читайте в нашем материале. А ранее наш журналист рассказала, как пыталась проехать на самокате через весь город.

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