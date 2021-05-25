"Крылья Советов" на видео показали самые яркие моменты сезона

Самарские "Крылья Советов" вышли в премьер-лигу

Самарская команда "Крылья Советов" опубликовала видео с главными моментами прошедшего сезона.

По итогам сезона "Крылья" стали победителями ФНЛ и дошли до финала Кубка России - впервые с 2004 года. В ФНЛ самарцы установили рекорд по набранным очкам за сезон, заработав 101 очко. Кроме того, Иван Сергеев забил 40 голов за сезон, установив новый рекорд.

На видео представлены самые яркие моменты сезона, а также комментарии футболистов и тренеров. Как отмечает спортивный директор команды Сергей Корниленко, нужно сохранить эту команду. "Она заставила себя полюбить весь город, весь регион, и поэтому можно смело заявлять, что главная цель - это сохранить то, что у нас есть сейчас", - сказал Корниленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Крыльях Советов» рассказали о смене руководства клуба

24 мая 2021 года состоялось заседание Совета директоров «Крыльев Советов» (подробнее)