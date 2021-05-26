В Самаре возбудили уголовное дело по факту нападения бродячих собак на женщину

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту нападения стаи собак на женщину в Южном городе. История получила широкий резонанс в социальных сетях и СМИ.

ЧП произошло 19 мая 2021 года рядом с конным клубом в Южном городе. 64-летняя Зинаида С. Вышла утром на прогулку и подверглась нападению стаи бродячих собак. Животные буквально растерзали бедную женщину, врачи диагностировали у пострадавшей огромную потерю крови, рваные раны по всему телу, перелом правой руки и разрыв сухожилий. Женщину обнаружила инструктор конного клуба.

- По факту происшествия было возбуждено уголовное дело в отношении компании, осуществляющей отлов бездомных животных на данной территории, по статье 238 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - рассказали журналисту КП-Самара в региональном следственном комитете.

Сейчас Зинаида находится в отделении реанимации больницы Пирогова. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Очевидец происшествия, которая обнаружила растерзанную женщину, сообщила КП-Самара, что она уже написала заявление в прокуратуру, администрацию Самары, в полицию и направила письмо губернатору Самарской области.

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