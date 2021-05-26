В Самаре умерла женщина, которую закусали собаки в Южном городе

Последствия нападения оказались жуткими Фото: Предоставлено "Комсомолке"

64-летняя Зинаида С., на которую напала стая собак в Южном городе, скончалась. Это произошло в среду 26 мая, сообщила "КП-Самара" коллега дочери погибшей Елена. Напомним, что ЧП случилось утром 19 мая.

- Она умерла, не приходя в сознание. Ее со вчерашнего дня пытались вывести из комы, но у нее не выдержало сердце, - сообщила наша собеседница.

Напомним, что женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с огромной потерей крови и рваными ранами. В больнице Пирогова ее ввели в медикаментозную кому, подключив к искусственной вентиляции легких.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появилась информация, что атаковали Зинаиду не бездомные животные, а собаки со свинофермы. Во всех этих деталях сейчас разбираются правоохранители.

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Пострадавшая проходила мимо конного клуба, когда на нее набросились животные, сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи (подробности)