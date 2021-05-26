Эстакада, которая соединит старую и новую набережные в Самаре, будет двухуровневой

В Самаре соединят две набережные Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эстакада, которая соединит старую и новую части набережной в Самаре, будет двухуровневой. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время своего послания поручил подготовить проект по соединению двух частей набережной. Как стало известно в дальнейшем, проектировать эстакаду, которая протянется от Вилоновского спуска до Маяковского, начнут в текущем году.

Сейчас на месте, где сделают эстакаду, находятся ГРЭС, пивзавод, спасательная станция, гаражи и ряд другие объектов. По данным мэрии, с собственниками и пользователями провели встречу, которые предлагали свое видение развития территории.

На двухуровневой эстакаде сделают прогулочную зону.