В Самаре суд отказался отпустить на свободу бывшего прокурора

Олег Анищенко утверждал, что его подставили Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы бывшего прокурора Олега Анищенко и его адвоката Сергея Арзиани.

Напомним, 8 июня прошлого года Олега Анищенко признали виновным в получении взятки. По версии следствия, Анищенко, будучи заместителем прокурора Промышленного района Самара, согласился не "утяжелять" статью фигуранту уголовного дела об организации незаконного игорного бизнеса. После получения через посредника 200 тысяч рублей прокурора задержали сотрудники ФСБ. Деньги в момент обыска в служебном кабинете стража порядка нашлись в холодильнике кулера.

На суде Олег Анищенко отрицал вину и заявлял, что его подставили, а деньги его друг просто "забыл" у него в кабинете. Однако его все равно приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Приговор он пытался обжаловать сначала в Самарском областном, а потом - в Шестом кассационном судах. Однако без результата.

Как сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе Шестого кассационного суда, по итогам рассмотрения жалобы Анищенко и Арзиани оставили без удовлетворения, а судебное решение - без изменения.

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