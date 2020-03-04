«Ушел в туалет, вернулся - в кулере деньги»: экс-прокурор из Самары рассказал, как нашел 200 тысяч рублей

Бывший зампрокурора Промышленного района Самары Олег Анищенко вчера, 3 марта, рассказал суду свою версию собственного задержания. Получается, что он невиновен, а вся история со взяткой была сфабрикована ФСБшниками.

Напомним, высокопоставленного сотрудника надзорного ведомства задержали 6 декабря 2018 года. По версии следствия, он получил взятку от владельца подпольного игорного клуба, который боялся уголовного преследования. Деньги передавались через посредника. В кабинет прокурора 200 тысяч рублей, как считают силовики, принес Владимир Коршиков. Так он стал вторым обвиняемым в громком уголовном деле. Наличку при обыске сотрудники ФСБ обнаружили спрятанными в холодильнике кулера, который стоял в комнате отдыха Олега Анищенко.

– На следствии он признавал, что взял деньги по определенным причинам, но не был согласен с квалификацией своих действий. Вчера же и вовсе заявил, что деньги ему подбросили сотрудники ФСБ, он никаких взяток не брал и брать не хотел, – рассказала корреспондентам «КП-Самара» прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Анастасия Коганова.

По версии Олега Анищенко, 6 декабря к нему в кабинет зашел старый знакомый Владимир Коршиков, они немного поболтали о личном, потом друг ушел, а на столе остались деньги. Он пошел за другом, чтобы вернуть ему забытое, но тот уже исчез их поля зрения. Тут он растерялся, отлучился в туалет. Вернулся – а в кабинете настоящие «маски-шоу»: ФСБ, деньги и наполовину разобранный кулер. Тогда-то и выяснилось, что его друг оказался вдруг, ну, сами понимаете, кем.

Вот только друг, то есть Владимир Анищенко, который раньше прокурора «сдавал по полной» и довольно красноречиво рассказывал следователям о переговорах по выручай-кампании для местечкового короля подпольных игр, вчера в суде попытался реабилитироваться:

– Он сказал, что все это было провокацией сотрудников ФСБ, которые заставили его пойти и дать денег Анищенко, – говорит Анастасия Коганова. – Но какой именно сотрудник оказывал на него давление, он вспомнить так и не смог, поэтому вызвать конкретного человека в суд для допроса мы не можем.

12 марта в Промышленном районном суде продолжат рассмотрение этого дела. Бывшему зампрокурору за получение взятки грозит многомиллионный штраф или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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