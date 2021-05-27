Почти 500 семей переселены из ветхого жилья в прошлом году

В Самаре жителей переселяют из ветхого жилья Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре по итогам прошлого года из ветхого жилья переселили 497 семей. Об этом глава города Елена Лапушкина сообщила в четверг, 27 мая, во время ежегодного отчета перед городской думой.

Лапушкина рассказала, что семьи переселены из из аварийного фонда общей площадью 18,5 тысяч кв. м. Это в 1,5 раза больше людей, чем в 2019-м году.

В марте текущего года в центре Самары обрушилась стена жилого дома 1909 года постройки, при этом часть жильцов ранее отказались переезжать в маневренный фонд. До этого рухнула стена еще одного дома на улице Галактионовской.