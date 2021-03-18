В центре Самары обрушилась стена жилого дома. Показываем страшные фото с места событий

Без квартир остались многие семьи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рано утром, 18 марта, на Галактионовской, 84 обрушилась несущая стена дома 1909 года постройки. Жильцы знали, что когда-то это может произойти, но всё равно отказались от предложения администрации переехать в маневренный фонд.

Раздался грохот и погас свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница дома на Галактионовской прожила почти всю жизнь в этом доме. Надежда Митянина в ту ночь не могла уснуть – стены дома трещали, летел мусор и пыль. Неизвестно, почему люди сразу не стали спасаться бегством, может быть надеялись, что всё обойдется. В 6 утра раздался грохот и погас свет. Надежда вышла на кухню и увидела улицу, но не через окно – стены в доме уже не было.

Некоторые жильцы прожили здесь всю жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас жильцы, кто еще оставался в доме, разъехались по родственникам. К счастью, никто из них не пострадал. Спасатели оградили территорию разрушенного дома и не пускают даже жильцов, чтобы собрать вещи. По словам начальника ГУ МЧС по Самарской области, на месте ЧП все еще сохраняется угроза обрушения остатка несущей стены.

Жильцы боятся вандалов, но забрать вещи не разрешают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще полгода назад дом на Галактионовской был признан аварийным. Администрация предложила переехать в безопасное место, но согласились на это не все. В январе этого года было замечено, что трещина в стене начала увеличиваться, и жильцам вновь предложили съехать, но получили очередной отказ. С тех пор счет пошел на минуты.

Спасатели разбирали завалы несколько часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Площадь обрушения составила 150 квадратных метров. На месте ЧП работали 40 человек и 15 единиц спецтехники пожарно-спасательных подразделений. На месте присутствовали представители администрации, руководители ГУ МЧС и служб спасения, а также мэр города Елена Лапушкина.

На месте ЧП работали все экстренные службы города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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