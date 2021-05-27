Под Самарой нашли мертвой пассажирку гидроцикла, который врезался в дерево на реке Большой Кинель

Гидроцикл врезался в деревья на берегу реки Фото: Предоставлено "Комсомолке"

26 мая 2021 года в поселке Советы Усть-Кинельского на реке Большой Кинель на гидроцикле разбились две местные жительницы. Тело 29-летней девушки нашли возле разбитого об дерево гидроцикла, а ее 40-летняя пассажирка оказалась в воде.

- Вчера на месте работали водолазы, тело не нашли. Поиски были продолжены на следующий день, после нескольких часов погибшая была найдена, - рассказал журналисту КП-Самара источник, знакомый с ситуацией.

По данным сотрудников правоохранительных органов, молодая девушка не справилась с управлением водного мотоцикла и при выполнении маневра, гидроцикл врезался в дерево. От полученных травм водитель погибла на месте, ее пассажирка упала в воду. По факту происшествия проводится доследственная проверка.