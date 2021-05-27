Появились подробности гибели двух женщин, которые разбились на гидроцикле в Самарской области

Девушки разбились насмерть на гидроцикле о дерево Фото: ПСС Самарской области

В поселке Советы Кинельского района Самарской области, 26 мая 2021 года, произошло ЧП на реке Большой Кинель. Две девушки 1992 и 1981 годов рождения врезались на гидроцикле в дерево и погибли. На месте работали спасатели и водолазы Поисково-спасательной службы Самарской области, а также сотрудники правоохранительных органов.

- В службу спасения поступил звонок от очевидца, он утверждал, что видел, как две женщины на гидроцикле двигались по фарватеру реки. Когда они скрылись за деревьями, он услышал звук удара, после чего звук мотора пропал. Информация была передана спасателям, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.

По прибытию было обнаружено, что тело 29-летней девушки, которая находилась за рулем, лежит под обрывистым склоном. Спасатели достали девушку из труднодоступного места, а в это время водолазы приступили к поиску 40-летней пассажирки.

Ранее КП-Самара сообщала, что тело погибшей пассажирки было найдено на акватории реки Большой Кинель на второй день поисков. По сообщению спасателей, тело погибшей женщины было обнаружено на глубине трех метров в шести метрах от берега.