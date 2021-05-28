Госстройнадзор подал иск к Самарской епархии РПЦ из-за стройки в Ботаническом саду

На территории Ботанического сада хотят построить детский центр

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области подала в суд на Самарскую епархию русской православной церкви. Арбитражный суд возбудил производство по делу о привлечении к административной ответственности.

Предметом спора стала строительство «Детского епархиального образовательного центра» рядом с Ботаническим садом. Согласно документации суда, 12 мая 2021 года был составлен протокол об административном правонарушении в области строительства.

Предварительное судебное заседание пройдет 15 июня в 14:00 в Арбитражном суде Самарской области.

Напомним, ранее местные жители уже писали петицию против строительства на территории Ботанического сада. Однако это не помешало самарской митрополии начать стройку на территории на пересечении Врубеля и Мичурина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Самары выступили против застройки Епархии РПЦ у Ботанического сада

Недовольные горожане разместили в интернете петицию, в которой просят остановить строительства (подробности)

Разрешения пока нет, но КамАЗы по двору уже не едут: в Самаре освятили фундамент епархиального центра у Ботанического сада

В епархии уверяют, что скоро здесь вырастет центр дополнительного образования для детей, но часть горожан создала петицию с требованием не допустить строительства (подробности)