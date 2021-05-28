Сотрудников самарского пансионата для детей инвалидов привлекли к уголовной ответственности за халатность и истязание детей

Детей плохо кормили и практически не оказывали им медицинскую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в отношении должностных лиц ГБУ СО «Самарский пансионат для детей-инвалидов (детский дом-интернат для умственно-отсталых детей)» были возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 293 УК РФ «Халатность» и по статье 117 УК РФ «Истязание».

- В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Напомним, сотрудников пансионата для детей-инвалидов начали подозревать в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей после внезапной проверки общественников. В социальных сетях активисты разместили информацию, что в учреждении детей кормят постным салатом с луком и подсолнечным маслом, а на обед дают картофельный суп с манкой и пшеном.

Много вопросов также вызвал внешний вид детей – они были одеты в рваные вещи, а пролежни из-за неестественных поз в кроватях и на инвалидных креслах, сотрудники пансионата лечили зеленкой.

После визита прокурора все данные общественников подтвердились. На следующий день после проверки, директор учреждения была уволена, а следователь возбудили уголовные дела.

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