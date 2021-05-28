В Самаре легендарный истребитель МиГ-17 увезли готовиться к установке на Московском шоссе

Памятник сменит прописку

28 мая в Самаре с территории бывшего штаба 76-й дивизии ПВО забрали легендарный истребитель МиГ-17. В ближайшее время его приведут в порядок и сделают новым ярким памятником областной столицы.

- МиГ-17 отвезли на реставрацию. Уже скоро легендарный истребитель будет спасён, водружен на постамент и станет еще одной достопримечательностью Самары! - сообщает депутат государственной думы Александр Хинштейн.

Хинштейн поблагодарил за помощь Министерство обороны России и лично командующего войсками ЦВО Александра Лапина. После завершения восстановительных работ самолет установят на Московском шоссе в районе пересечения с улицей Маломосковской