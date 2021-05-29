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Здоровье29 мая 2021 11:09

В Самаре и Тольятти можно бесплатно проверить, сформировался ли иммунитет после вакцины от ковида

Наличие антител специалисты готовы проверять у тех, кто прививался препаратом «ЭпиВакКорона»
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Сдавать анализ нужно не ранее, чем через 42 дня после того, как вам ввели первый компонент вакцины

Сдавать анализ нужно не ранее, чем через 42 дня после того, как вам ввели первый компонент вакцины

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самарцам предлагают бесплатно сдать анализы и проверить, сформировался ли у них иммунитет после сделанной вакцины от коронавируса. Пока принимать готовы только тех, кто «получил дозу» вакцины «ЭпиВакКорона».

- У обследуемых натощак берут кровь из вены, - рассказали о процессе в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области. – Однако сдавать анализ имеет смысл не ранее, чем через 42 дня после того, как вам ввели первый компонент вакцины.

Проверить свой антиковидный иммунитет можно в Самаре и Тольятти:

- в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области: г.Самара, проезд Георгия Митирева, 1, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00

- в филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти: г.Тольятти, Московский проспект, 19, с понедельника по пятницу с 8.30 до 10.00.

С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и сертификат о том, что вы сделали прививку от COVID-19.

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