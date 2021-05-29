В Самаре и Тольятти можно бесплатно проверить, сформировался ли иммунитет после вакцины от ковида

Сдавать анализ нужно не ранее, чем через 42 дня после того, как вам ввели первый компонент вакцины Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самарцам предлагают бесплатно сдать анализы и проверить, сформировался ли у них иммунитет после сделанной вакцины от коронавируса. Пока принимать готовы только тех, кто «получил дозу» вакцины «ЭпиВакКорона».

- У обследуемых натощак берут кровь из вены, - рассказали о процессе в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области. – Однако сдавать анализ имеет смысл не ранее, чем через 42 дня после того, как вам ввели первый компонент вакцины.

Проверить свой антиковидный иммунитет можно в Самаре и Тольятти:

- в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области: г.Самара, проезд Георгия Митирева, 1, с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00

- в филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти: г.Тольятти, Московский проспект, 19, с понедельника по пятницу с 8.30 до 10.00.

С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и сертификат о том, что вы сделали прививку от COVID-19.

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