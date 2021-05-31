Строить в Кинеле мусоросжигательный завод пока не планируют

На общественные слушания приехали неравнодушные жители Самары и Кинеля Фото: Ольга НОВИКОВА

31 мая в Кинеле прошли общественные слушания по установке утилизации твердых бытовых отходов ООО "НР "Холдинг Рус". Принять участие в слушаниях приехало несколько десятков экоактивистов из Самары и местные жители из Кинеля. Авторы проекта предложили на суд общественности материалы экологической экспертизы для установки для сжигания смешанного мусора, в результате должны получиться электроэнергия и золошлаковая смесь для использования в строительстве. Собравшихся больше всего волновала перспектива строительства в Кинеле мусоросжигательного завода.

Представители компании-заказчика, администрации Кинеля и депутат Самарской губдумы Александр Милеев заверили собравшихся, что строить мусоросжигательный завод в Кинеле не планируется.

- Мы обсудили этот вопрос на комитете губернской думы, и могу заверить, что в территориальной схеме по обращению с отходами данный объект отсутствует, - заявил Александр Милеев. – Строить мусоросжигательный завод в Кинеле не планируется, депутату губернской думы против этого. Все 1,4 млн тонн мусора, которые образуются в Самарской области, уже распределены по полигонам.

Общественники отметили, что в предоставленных на слушаниях документах отсутствуют важные разделы с оценкой влияния мусоросжигания на окружающую среду. Поэтому люди попросили признать слушания недействительным и вернуться к ним когда заказчик сможет ответить на все вопросы. Их просьба не была услышана – слушания признали состоявшимися, однако представители компании-заказчика пообещали учесть все поступившие предложения.

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