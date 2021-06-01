Минкультуры ищет реставратора для "Дома со слонами"

В Самаре ищут реставраторов для Дачи Головкина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство культуры РФ ищет реставратора для самарского "Дома со слонами". Согласно требованиям техдокументации все работы полагается выполнить к осени 2022 года. Извещение разместили на сайте Госзакупок. На проведение реставрационных и первоочередных противоаварийных работ выделено 17,4 млн рублей.

- Рассчитываем, что работы начнутся ещё в летний период. Это вдвойне важно, ведь в текущем году — исполняется 150 лет со дня рождения создателя этого шедевра, «самарского Леонардо» Константина Павловича Головкина, - рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Сейчас объект уже передали в федеральную собственность и закрепили за Самарским политехом. Реставрация проводится по партпрограмме "Историческая память". В дальнейшем после реставрации в доме разместится международная школа молодых архитекторов.

Недавно по памятнику прогулялась журналист "КП-Самара" Ольга Новикова. В этом году также установят памятник Константину Головкину.