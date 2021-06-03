В Тольятти будут судить отца, ребенок которого погиб на пожаре

Помещение, в котором жила семья, отапливали самодельной печью. Фото - следственное управление СК РФ по Самарской области

В Тольятти будут судить мужчину из Таджикистана, чей ребенок погиб на пожаре. Уголовное дело передано в суд, сообщили в следственному правлении СК РФ по Самарской области.

Пожар произошел в феврале этого года в помещении по адресу Тупиковый проезд, 2. В результате пожара погиб маленький ребенок, его родителей с ожогами оставили в больницу.

По данным следственного комитета, мужчина обустроил под проживание пристрой к зданию и установил там печь, которую сам изготовил. Из-за ее применения 23 февраля и произошел пожар.

Известно, что семья, которая проживала в пристрое, несколько лет назад приехала из Таджикистана. Жилье в Тупиковом проезде они снимали за небольшую плату.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности. В случившемся обвиняют отца ребенка.

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