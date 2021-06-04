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Общество4 июня 2021 16:20

В Самаре Московское шоссе затопило из-за дождя, водителей ждет большая пробка

Автолюбителям, которые собираются ехать по одной из главных магистралей города, придется постоять
Михаил ГОРЮНОВМихаил ГОРЮНОВ
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На Московском шоссе серьезные проблемы

На Московском шоссе серьезные проблемы

Фото: скриншот

Последствия плохой погоды, которая установилась в Самаре в пятницу 4 июня, дают о себе знать. Так, на Московском шоссе - одной из главных магистралей города - вечером, вероятно, будут проблемы. Там, в районе пересечения с улицей Потапова, затопило проезжую часть.

- Московское шоссе затопило. Вечером будет супер пробка. Поворот на Потапова, - пишут очевидцы в социальных сетях.

Напомним, что из-за сильного ветра в областной столице деревья падают на машины. В районе пересечения Гагарина и Революционной стихия повалила дорожные знаки. Как уже писали журналисты "КП-Самара", в городе объявлен желтый уровень опасности. Людей просят быть быть осторожными.