В Самаре в пятницу вечером 9-балльные пробки

В Самаре 9-балльные пробки

В Самаре в пятницу вечером, 4 июня, зафиксированы 9-балльные пробки.

Сложно проехать на улице Ново-Садовой, Московском шоссе, на Авроре, Ново-Вокзальной, проспекте Кирова, Южном шоссе и Кряжском шоссе.

Ситуация осложняется дорожными работами на многих участках, наиболее масштабные из которых - на Московском шоссе и Ново-Садовой.

Кроме того, весь день в Самаре идет дождь. Из-за этого в районе пересечения с улицей Потапова затопило проезжую часть. Еще ночью из-за сильного ветра на машины падали деревья.