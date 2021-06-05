Показываем, как в Волге в Самаре затонул теплоход

Судно полностью ушло под воду Фото: скриншот

Утром 5 июня в Самаре произошло ЧП. В районе острова Поджабный на Волге затонул теплоход "Барракуда", производивший буксировку земснаряда и пантона.

- Он резко стал уходить под воду. Четырех членов экипажа спасли местные жители, у которых есть лодка, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" очевидец происшествия Владимир К.

Владимир также предоставил "Комсомолке" видео происшествия. На кадрах видно, как судно быстро уходит под воду, но к людям уже спешат на помощь очевидцы.

Сейчас следователи транспортного СК проводят проверку по факту случившегося. В ГУ МЧС региона заявили, что разлива нефти не произошло. Сейчас акваторию реки обследуют специалисты ГИМС.

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Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются следователи, к счастью, обошлось без жертв (подробности)