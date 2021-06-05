Стало известно, что за странное шествие на набережной удивило жителей Самары

Ребята удивили горожан Фото: скриншот

В субботу 5 июня жителей Самары немало удивило музыкальное шествие странной компании на набережной между Первомайским и Полевым спусками. Горожане гадали, что же это значит. Кто-то даже предположил, что таким образом ребята прогоняют дождь. На самом деле все оказалось проще.

- Это репетиция одного из номеров, которые будут на территории фестивального городка ВолгаФеста-2021. Его можно будет посмотреть с 12 по 20 июня, как и множество других номеров, - поделился с "КП-Самара" один из участников мероприятия Антон Черепок.

Напомним, что традиционный уже фестиваль набережных пройдет с 7 по 20 июня на берегу Волги. Гостей ждет множество сюрпризов.