Машины в воде по фары: под Самарой затопило целый микрорайон

Автомобили буквально "плывут" по дороге Фото: Кадр видео

В Самаре несколько дней на прошлой неделе шли сильные дожди с грозами. Погодные явления неблагоприятно сказались на некоторых районах Самары, больше всего «досталось» жилому комплексу «Южный город».

В социальных сетях появилось видео, где автомобили едут по дороге, которую затопило. Автор видеозаписи утверждает, что ЧП произошло в микрорайоне Южный город под Самарой.

- Вот и море Жигулевское. Машины в воде по капот, - говорит автор видеозаписи.

Напомним, в конце мая на Самару обрушились сильные ливни. Самарские ливневки не справились с напором воды, и автомобилисты буквально «плыли» по дорогам. Коммунальщики оперативно старались решить проблему, подгоняя на затопленные участки ассенизаторские машины, но пробки, тем не менее, не стали меньше.