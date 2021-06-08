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Общество8 июня 2021 11:53

Жителей Самары удивили бурлаки в кроссовках на набережной Волги

Видео в социальных сетях поделился руководитель продюсер ВолгаФеста-2021 Михаил Савченко
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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На набережной Волги в Самаре продолжается веселье

На набережной Волги в Самаре продолжается веселье

Фото: скриншот

В соцсетях жители Самары обсуждают очередное видео с самарской набережной, появившееся 7 июня. Руководитель проекта ВолгаФеста-2021 Михаил Савченко запечатлел на виде, как пятеро молодых людей, обвязав верёвки вокруг пояса, тянут по песку бревно. Их сопровождает раскатистое оперное пение. Зрители тут же определили в них крестьян-тружеников на речных судах, которых запечатлел Илья Репин.

- Прям Бурлаки на Волге! – отметил самарец Артём под записью в инстаграме.

Как стало известно «КП-Самара» - парни в шортах и кроссовках являются участниками фестиваля набережных «Волгафест-2021» и действительно готовятся изображать легендарных бурлаков.

На днях другое видео с репетиции «Волгафеста» смутило жителей областной столицы. Между Первомайским и Полевым спуском там происходило шествие небольшой группы людей. Тогда комментаторы предположили, что это сектанты, свидетели Иеговы и даже похоронная процессия утонувшего в тот же день теплохода «Барракуда». Но всё оказалось гораздо проще и шествие оказалось репетируемым номером, который планируют показать во время фестиваля ВолгаФест-2021.